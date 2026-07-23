Accordo raggiunto con Koné: maxi assegno alla Roma

Il centrocampista francese è il nome più caldo del calciomercato in uscita

Farraginoso e deludente in entrata, il calciomercato della Roma ha stentato a decollare anche in uscita. Con la nuova deadline del 31 luglio sempre più vicina, il club giallorosso vuole provare a sfruttare la deroga concessa dell’UEFA per uscire una volta per tutte dalla morsa del settlement agreement, ma per riuscirci servirà almeno una cessione importante.

Ormai da settimane, uno dei principali indiziati alla partenza è Manu Koné. Il centrocampista francese si è reso protagonista di un buon Mondiale e le disfatte in semifinale e nella finalina sono arrivate con lui in panchina (è entrato solo contro la Spagna). Sul 17 giallorosso, come è noto, ci sono diversi club di Premier League, ma ieri si è parlato anche di un potenziale assalto dell’Al Ahli, che deve sostituire Kessie.

Secondo le informazioni in possesso del giornalista Sebastien Vidal, tuttavia, il Manchester United avrebbe raggiunto un principio d’accordo con il calciatore. Il francese si sarebbe promesso ai Red Devils, ma ci sarebbe ancora distanza tra club.

La Roma, infatti, parte da una valutazione di 60 milioni di euro, mentre la cifra proposta dagli inglesi sarebbe vicina ai 50 milioni. Ancora troppo poco per convincere Tony D’Amico e i Friedkin a lasciar partire il calciatore.