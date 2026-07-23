Calciomercato Roma, Danilo Santos strega la Premier: blitz confermato

Lo scenario è stato definito in tutti i suoi aspetti: D’Amico non può farne a meno

Pur non avendolo messo in cima alla lista delle sue priorità, la Roma è stato uno dei club a sondare i possibili margini di manovra per Danilo Santos.

Protagonista di un Mondiale poco appariscente, il centrocampista del Botafogo – assolutamente moderno per caratteristiche e margini di crescita – è finito al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato.

In tempi non sospetti vi avevamo anticipato che, oltre alla proposta ufficiale del Palmeiras, disposto a mettere sul piatto 25 milioni più il cartellino di Naves, per il classe 2001 si sarebbero potute accendere le sirene della Premier da un momento all’altro con Newcastle e United assolutamente in corsa.

Detto, fatto. A confermare questo status quo sono le ultime indiscrezioni riferite dalla BBC: sia i Red Devils che i Magpies, infatti, stanno monitorando l’evolversi della situazione, pronte ad affondare il colpo qualora si presentasse l’occasione propizia.

Nonostante siano vicini a definire l’acquisto di Aladji Bamba, i bianconeri non hanno mollato la presa per Danilo, stregati dalla sua crescita; un discorso analogo può essere fatto per lo United che, dal canto suo, potrebbe anche decidere di chiudere la sessione di mercato senza rivoluzionare la mediana.

Galatasaray, Zenit e la stessa Roma valutano il da farsi, fermo restando che il Botafogo prenderebbe in considerazione la cessione del brasiliano solo a fronte di una proposta da 30 milioni di euro.