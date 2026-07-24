Blitz ‘italiano’ contro la Roma: i bianconeri pagano la clausola

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Si scalda una pista mondiale del calciomercato estivo: tutti i dettagli

Mason Greenwood, Zeki Celik e Crysencio Summerville. Il calciomercato estivo della Roma non è certo iniziato con il piede giusto con i tifosi che, nel giorno del novantanovesimo compleanno del club, hanno dovuto ingoiare il boccone amaro del passaggio dell’olandese in Arabia.

Gian Piero Gasperini si arrabbia in panchina
Blitz ‘italiano’ contro la Roma: i bianconeri pagano la clausola (Ansa Foto) – asromalive.it

Ad un mese e un giorno dall’esordio in campionato contro la Fiorentina, vera e propria regina di mercato, Gian Piero Gasperini non ha ancora accolto nessun nuovo arrivo e l’unica vera soddisfazione è stato il rinnovo ufficiale di Paulo Dybala. Nell’anno del ritorno in Champions League, l’insoddisfazione comincia a farsi strada e ora c’è bisogno di una svolta immediata.

Anche perché, nel frattempo, sui tanti profili accostati, più o meno credibilmente, alla Roma, ci sono altri club che iniziano a stringere il cerchio, soprattutto per quanto riguarda i giocatori che hanno fatto bene ai Mondiali.

È questo il caso, ad esempio, di Gustavo Puerta. Finito sul taccuino di Bologna, Lazio, Milan, Porto, Eintracht e Stoccarda, il nazionale colombiano ha una clausola rescissoria molto accessibile, di appena 16 milioni di euro. Secondo Transferfeed, uno dei club che si è mosso in maniera concreta nelle ultime ore per il centrocampista del Racing Santander è il Besiktas di Vincenzo Italiano.