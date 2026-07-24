Blitz ‘italiano’ contro la Roma: i bianconeri pagano la clausola

Si scalda una pista mondiale del calciomercato estivo: tutti i dettagli

Mason Greenwood, Zeki Celik e Crysencio Summerville. Il calciomercato estivo della Roma non è certo iniziato con il piede giusto con i tifosi che, nel giorno del novantanovesimo compleanno del club, hanno dovuto ingoiare il boccone amaro del passaggio dell’olandese in Arabia.

Ad un mese e un giorno dall’esordio in campionato contro la Fiorentina, vera e propria regina di mercato, Gian Piero Gasperini non ha ancora accolto nessun nuovo arrivo e l’unica vera soddisfazione è stato il rinnovo ufficiale di Paulo Dybala. Nell’anno del ritorno in Champions League, l’insoddisfazione comincia a farsi strada e ora c’è bisogno di una svolta immediata.

Anche perché, nel frattempo, sui tanti profili accostati, più o meno credibilmente, alla Roma, ci sono altri club che iniziano a stringere il cerchio, soprattutto per quanto riguarda i giocatori che hanno fatto bene ai Mondiali.

È questo il caso, ad esempio, di Gustavo Puerta. Finito sul taccuino di Bologna, Lazio, Milan, Porto, Eintracht e Stoccarda, il nazionale colombiano ha una clausola rescissoria molto accessibile, di appena 16 milioni di euro. Secondo Transferfeed, uno dei club che si è mosso in maniera concreta nelle ultime ore per il centrocampista del Racing Santander è il Besiktas di Vincenzo Italiano.