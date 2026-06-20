Dovbyk al posto di Vlahovic: c’è il nero su bianco

Molto più di un semplice attestato di stima, la svolta è ormai dietro l’angolo: scelta improvvisa
Gli incroci di mercato tra Juventus e Roma potrebbero dar vita ad interessanti traiettorie nelle prossime settimane. In difesa, dove il nome di Lucumì scalda sia i bianconeri che i giallorossi, ma non solo.
Uno dei reparti su cui si stanno concentrando i rispettivi addetti ai lavori è infatti l’attacco. In attesa di novità sul fronte Greenwood, ormai da settimane in cima alla lista dei desideri dei capitolini, da monitorare con attenzione anche il fronte uscite.
A tal proposito, secondo quanto riferito da Fotomac Dovbyk potrebbe rappresentare un’opzione credibile per il Besiktas nel caso in cui il club bianconero non dovesse riuscire a convincere Dusan Vlahovic a sposare la bontà del proprio progetto.
Un attestato di stima importante quello del club bianconero per l’attaccante ucraino della Roma che potrebbe anche tradursi in qualcosa di molto più concreto se si dovessero porre i presupposti giusti vista la mancata apertura di Vlahovic all’ipotesi turca.