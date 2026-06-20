Firma “Mondiale” da oltre 50 milioni: il Psg accerchia la Roma

Anche i parigini sono pronti a fare sul serio ma devono fare i conti con una concorrenza sempre più accesa

Da sempre interessante palcoscenico su cui mettersi in mostra, il Mondiale in corso potrebbe fungere da volano interessante per la finestra estiva di calciomercato contribuendo ad alimentare trattative a sorpresa.

Chi si sta prendendo le luci della ribalta a suon di prestazioni interessanti è sicuramente Crysencio Summerville, subito in palla nella nuova veste tattica con cui l’Olanda intende lasciare il segno.

A segno nella partita d’esordio degli Orange con un pregevole sinistro, l’ala del West Ham è finito nei dossier di tanti club in giro per l’Europa, pronti a sfidarsi per un gioiellino ormai in rampa di lancio. Non è un caso, del resto, che il suo profilo sia stato segnalato anche da Gasperini, da sempre stregato da esterni box to box bravi nell’uno contro uno e impattanti anche in zona gol.

Al di là di qualche timido sondaggio esplorativo, però, la Roma fino a questo momento non ha affondato il colpo perché ha altre priorità; fase di attesa che, almeno in linea teorica, potrebbe costare molto cara ai giallorossi.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, sulle tracce del classe 2001 si sarebbe messo con insistenza il Psg, pronto ad aprire un doppio canale con il West Ham comprendente anche Mateus Fernandes.

Tuttavia, anche i parigini hanno memorizzato le richieste degli Hammers, disposti ad accettare offerte non inferiori ai 50 milioni di euro (con la possibilità che l’asticella si alzi ancor di più): Aston Villa, Tottenham, Arsenal e Manchester United sono avvisati.

Infine, la stessa fonte francese rimarca le difficoltà che la Roma avrebbe se davvero si creassero i presupposti per una vera e propria asta internazionale: sfida nella quale, almeno per il momento, i giallorossi non hanno alcuna intenzione di ricoprire un ruolo da attori protagonisti.