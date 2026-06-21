Dybala spaventa la Roma: “Lo ha chiamato il nuovo allenatore”

Nuovo colpo di scena nella telenovela relativa al futuro dell’argentino: ecco come stanno le cose

Non più in salita come qualche mese fa, le trattative per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala non hanno ancora fatto registrare la sterzata decisiva. Nonostante l’ottimismo di fondo e l’importante lavoro di mediazione svolto da Gasperini, la distanza che persiste tra richiesta ed offerta non è stata ricucita, almeno per il momento.

Oltre alla durata del contratto (biennale o annuale con opzione per un’altra stagione), a far pendere l’ago della bilancia in una direzione ben precisa saranno le cifre di ingaggio per le quali manca l’intesa. Nel frattempo, occhio ai possibili colpi di scena.

In un mosaico ancora tutto da comporre, sono sicuramente degne di nota le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Argentina. Secondo quanto riferito da Diego Monroig di ESPN, ci sarebbe stato un contatto tra l’allenatore del Boca Juniors – Rodolgo Arruabarrena – e il numero 21 della Roma.

Un segnale importante quello del neo tecnico degli Xeneizes con il cui il “Vasco” avrebbe spiegato a Dybala la centralità che si ritaglierebbe nel suo progetto tecnico. La partita riguardante il futuro della Joya, insomma, è più vibrante che mai.