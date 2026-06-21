Il futuro di Koné parla italiano: addio Roma e niente Inter

Il centrocampista francese è ancora al centro delle indiscrezioni di calciomercato giallorosso

Zero minuti contro il Senegal e una voglia matta di fare il suo debutto in un Mondiale lunedì contro l’Iraq. Si può riassumere così l’esperienza iridata di Manu Koné con la Francia. Nonostante il mancato esordio, il suo nome resta uno dei più chiacchierati del calciomercato estivo, anche se delle presunte maxi offerte da circa 50 milioni non vi è ancora traccia.

Né, tantomeno, di accordi già blindati tra l’entourage del calciatore e il suo eventuale prossimo club. Di sicuro, c’è del movimento attorno al centrocampista della Roma. Nonostante il piano giallorosso sia quello di cedere Soulé e Ziolkowski entro il 30 giugno per evitare la partenza dei titolari assoluti, è ovvio che se dovesse arrivare un’offerta vicina alle cifre richieste per il numero 17, la dirigenza capitolina si accomoderebbe al tavolo delle trattative.

Secondo il Corriere della Sera, di recente Koné ha dato apertura totale all’Arsenal che, tuttavia, non ha ancora avuto contatti con la Roma. In Inghilterra ci sono stati dei sondaggi anche da parte del Chelsea, anche se potrebbe esserci ancora un pizzico d’Italia nel futuro del 25enne.

No, non stiamo parlando dell’Inter, che sembra ormai concentrata su Curtis Jones, ma di Roberto De Zerbi. Il Tottenham ha bisogno di rinforzi a centrocampo e l’ex allenatore del Marsiglia avrebbe messo in lista anche Koné. Staremo a vedere.