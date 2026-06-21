Doppio colpo in Serie A: così la Roma beffa la Juve

di

Il club giallorosso non pensa solo alle cessioni e ai rinnovi, le ultime di calciomercato

Chi pensa ad una Roma concentrata esclusivamente sui rinnovi e sulle cessioni e ad un immobilismo giallorosso sul calciomercato in entrata, si sbaglia di grosso. E non stiamo parlando solamente della difficile trattativa per portare Mason Greenwood nella Capitale.

Luciano Spalletti furioso durante Roma-Juve
Doppio colpo in Serie A: così la Roma beffa la Juve (Ansa Foto) – asromalive.it

Nonostante la spettacolare rimonta Champions League, d’altronde, la stagione passata ha comunque evidenziato lacune importanti in diversi settori del campo. A partire dall’attacco, dove Gian Piero Gasperini ha chiesto a Tony D’Amico due esterni e un centravanti credibile come vice Malen. Il nuovo ds è operativo anche su altri dossier, come il centrocampo e l’esterno a tutta fascia.

La Roma beffa la Juve: doppio colpo in Serie A

Per quanto riguarda l’attacco, La Gazzetta dello Sport parla di un interessamento per Keinan Davis. L’attaccante dell’Udinese ha collezionato 10 gol e 4 assist in campionato e piace anche a Luciano Spalletti, a caccia di rinforzi per il pacchetto avanzato bianconero.

La punta inglese, tuttavia, non è l’unico fronte di scontro con la Juventus che può andare a vantaggio dei giallorossi. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Remo Freuler è destinato a ritrovare Gasp e a vestire la maglia giallorossa dopo essersi liberato a parametro zero dal Bologna.