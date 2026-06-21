Doppio colpo in Serie A: così la Roma beffa la Juve

Il club giallorosso non pensa solo alle cessioni e ai rinnovi, le ultime di calciomercato

Chi pensa ad una Roma concentrata esclusivamente sui rinnovi e sulle cessioni e ad un immobilismo giallorosso sul calciomercato in entrata, si sbaglia di grosso. E non stiamo parlando solamente della difficile trattativa per portare Mason Greenwood nella Capitale.

Nonostante la spettacolare rimonta Champions League, d’altronde, la stagione passata ha comunque evidenziato lacune importanti in diversi settori del campo. A partire dall’attacco, dove Gian Piero Gasperini ha chiesto a Tony D’Amico due esterni e un centravanti credibile come vice Malen. Il nuovo ds è operativo anche su altri dossier, come il centrocampo e l’esterno a tutta fascia.

La Roma beffa la Juve: doppio colpo in Serie A

Per quanto riguarda l’attacco, La Gazzetta dello Sport parla di un interessamento per Keinan Davis. L’attaccante dell’Udinese ha collezionato 10 gol e 4 assist in campionato e piace anche a Luciano Spalletti, a caccia di rinforzi per il pacchetto avanzato bianconero.

La punta inglese, tuttavia, non è l’unico fronte di scontro con la Juventus che può andare a vantaggio dei giallorossi. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Remo Freuler è destinato a ritrovare Gasp e a vestire la maglia giallorossa dopo essersi liberato a parametro zero dal Bologna.