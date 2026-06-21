Nuova offerta per Greenwood, ma non dalla Roma: risposta immediata del Marsiglia

Non c’è solo il club giallorosso a fare sul serio per l’attaccante inglese, le ultime

Nella speranza che non si trasformi in un tormentone dell’estate in stile Mahrez o Sancho, Mason Greenwood resta la stella polare di queste prime settimane in giallorosso di Tony D’Amico. Individuato in tempi non sospetti da Gian Piero Gasperini come suo candidato ideale per rinforzare l’attacco giallorosso, l’ala inglese ha raggiunto un’intesa di massima con il club giallorosso, ma non ha ancora forza la mano con il Marsiglia per favorire un ridimensionamento delle pretese economiche per il suo cartellino.

Cinquanta milioni più cinque di bonus, è questa la risposta che dalla Provenza è stata recapitata in più di un’occasione ai giallorossi, ma anche a tutti gli altri club interessati all’ex Manchester United. La necessità di far cassa entro il 30 giugno per non rischiare l’estromissione dalle coppe europee non ha sin qui creato breccia nel muro eretto dal club francese, che dovrà riconoscere circa il 40% del ricavato proprio ai Red Devils.

Nuova offerta del Fenerbahçe per Greenwood: i dettagli

Nei giorni scorsi, la famiglia Friedkin ha dato il via libera alla nuova offerta per un acquisto subito definitivo, seppure rateizzato, senza tuttavia arrivare alle cifre richieste dall’OM. Nel frattempo, le altre squadre non sono rimaste a guardare, a partire dal Fenerbhaçe che, anche dopo la sconfitta elettorale del candidato che aveva già raggiunto un accordo con il giocatore, ha deciso di tornare alla carica.

Secondo Milliyet, infatti, di recente ci sarebbe stato un nuovo incontro con il padre di Greenwood, a cui è stato chiesto di rivedere un po’ al ribasso gli 8 milioni di euro d’ingaggio pattuiti con Safi, sconfitto alle elezioni. Ma non solo, il Fener sarebbe passato all’azione anche con il Marsiglia, offrendo 35 milioni di euro più 5 di bonus. Anche in questo caso, tuttavia, la società francese ha rifiutato la proposta.