Rinnovo Dybala, i dettagli sul bonus: quanto guadagnerà a partita

Emergono alcune cifre più precise sulla parte variabile offerta dalla Roma

Dall’interessamento della Juventus (o presunto tale), alle telefonate provenienti da Buenos Aires, fin quando le trattative per il rinnovo non avranno un esito definitivo e, si spera, positivo, la possibilità di prendere un giocatore come Paulo Dybala a parametro zero stuzzicherà le fantasie di parecchi estimatori, ma anche di molti giornalisti.

Anche di recente, tuttavia, la Joya ha suggerito ai suoi agenti la risposta da dare ai club interessati: priorità assoluta alla Roma. Il numero 21 giallorosso nella Capitale si trova molto bene, così come la sua sposa, Oriana Sabatini. La possibilità di tornare a giocare la Champions League e di farlo con la maglia romanista rappresenta poi un motivo d’orgoglio per il fantasista argentino.

Roma, rinnovo Dybala: ecco la cifra dei bonus

Ecco perché ad oggi, al netto di una differenza di 300-400mila euro tra domanda e offerta, il rinnovo con la Roma resta un’ipotesi altamente probabile. Oltre alla parte fissa, che potrebbe avvicinarsi ai 3 milioni di euro, il nodo del contendere riguarda anche la natura e l’entità dei bonus da inserire nel nuovo contratto biennale o da 1+1.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la maggior parte della parte variabile sarà legata alla presenze in campo e il gettone potrebbe essere di 50-60 mila euro a partita. Se così fosse, a Dybala basterebbero 20 presenze complessive per raggiungere o superare il milione di euro di bonus.