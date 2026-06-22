Calciomercato Roma, blitz a sorpresa: è già a Trigoria

Incontro con il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico al centro sportivo Fulvio Bernardini

È appena iniziata una settimana ricca di appuntamenti e scadenze per la Roma. Dopo la deroga ottenuta nei giorni scorsi, Tony D’Amico vivrà la sua prima giornata da direttore sportivo effettivamente operativo a Trigoria. Molto probabilmente, ci sarà anche un vertice di mercato per analizzare lo stato dell’arte dei lavori, ma il Ds non sarà l’unico presente al centro sportivo in mattinata.

In ballo, d’altronde, oltre alle cessioni da fare entro il 30 giugno, c’è anche la questione dei rinnovi di contratto, con Zeki Celik che sembra il più vicino alla firma e che dovrebbe essere seguito da Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini.

Rinnovo Pellegrini: giocatore a Trigoria

Proprio il numero 7 giallorosso, intanto, questa mattina ha varcato i cancelli di Trigoria secondo forzaroma.info. Molto probabile che ci sia un primo incontro con D’Amico, anche per capire modalità e tempistiche dell’eventuale permanenza nella Capitale.

Per farlo, il centrocampista ha accettato una importante riduzione dell’ingaggio, ma c’è ancora un po’ di distanza tra domanda e offerta (circa 2,5 milioni più bonus). Accostato anche a Juventus e Napoli in passato, il giocatore ha ricevuto sondaggi anche dalla Premier. La volontà comune e caldeggiata anche da Gian Piero Gasperini (arriverà anche lui a Trigoria) è quella di una fumata bianca. Lavori in corso a Trigoria.