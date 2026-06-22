Calciomercato Roma, via libera Napoli: 18 milioni

Il club azzurro è pronto ad assecondare le richieste di Massimiliano Allegri

Dopo un’attesa lunghissima, la prossima dovrebbe essere la settimana giusta per l’annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Seppur non ancora in veste ufficiale, l’ex tecnico del Milan ha trasmesso già da tempo a Giovanni Manna le proprie esigenze in ottica calciomercato, al netto delle cessioni che dovranno per forza di cosa esserci.

La grande priorità del momento è rappresentata dalla trattativa con la Lazio per Mario Gila, ma l’allenatore livornese ha chiesto rinforzi anche sulle fasce, in mediana e in attacco. Per accontentarlo, la dirigenza partenopea dovrà andare in rotta di collisione con diverse big, Juve e Roma comprese.

Non è un mistero, ad esempio, che sia Manna sia D’Amico siano sulle tracce di Dodô e di Molina, ma le ultime indiscrezioni di mercato potrebbero rappresentare un doppio via libera per la Roma.

Secondo TMW, infatti, il nome forte per la fascia destra azzurra sarebbe Brooke Norton-Cuffy. Il Genoa, dal canto suo, è consapevole che sarà praticamente impossibile trattenere il calciatore ed è pronto ad accettare 18-20 milioni di euro per il 22enne inglese.