Rashford sblocca la Roma: cosa è successo con Greenwood

Staffetta tutta inglese nelle manovre d’attacco del calciomercato estivo

Marcus Rashford al posto di Mason Greenwood. No, non stiamo parlando delle convocazioni dell’Inghilterra per il Mondiale in corso, ma di una possibile staffetta di calciomercato tra le due ali britanniche, al centro di indiscrezioni e di trattative reali ormai da diverse settimane.

Nei primi vertici di mercato con Tony D’Amico, Gian Piero Gasperini ha ribadito di aver individuato in Greenwood l’obiettivo ideale e principale per rinforzare l’attacco giallorosso, chiamato a confrontarsi anche con le big europee in Champions League.

Forte di un’intesa verbale già raggiunta con il padre del giocatore, la Roma sta studiando un’offerta da 40-45 milioni complessivi, anche se il Marsiglia continua a chiederne almeno 50 più 5 di bonus. Nei giorni scorsi, alcuni giornalisti turchi hanno parlato di un prepotente ritorno di fiamma da parte del Fenerbahçe.

Secondo tgrthaber.com, tuttavia, il vero obiettivo per rinforzare le fasce offensive del club turco sarebbe un altro: Marcus Rashford. Nonostante una buona stagione in Spagna, il Barcellona ha deciso di non esercitare il riscatto da 30 milioni di euro, sperando di ottenere uno sconto dal Manchester United che, tuttavia, pensa che il calciatore possa valere ancora di più. In questa fase di stallo, si sarebbe inserito proprio il club di Istanbul.