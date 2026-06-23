De Rossi lo manda alla Roma: Inter fatta fuori

Un grande obiettivo dei nerazzurri si lega a doppio filo con le manovre di calciomercato dei giallorossi

Potrebbe essere Daniele De Rossi l’ago della bilancia tra Inter e Roma in vista delle prossime mosse di calciomercato dei due club. Molto attive sia in entrata che in uscita, le due dirigenze sono pronte a creare una triangolazione molto interessante Genova-Milano-Roma.

E la situazione potrebbe scaldarsi a prescindere dall’eventuale cessione di un big nerazzurro o giallorosso. Eh già perché, nonostante buona parte degli sforzi siano riservati in questo momento a Marco Palestra e Mason Greenwood, ci sono tanti altri dossier attivi sulle scrivanie di Appiano Gentile e di Trigoria

Uno di questi riguarda il pacchetto difensivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, anche la Roma è interessata a Leo Ostigard. Impegnato al Mondiale con la sua Norvegia, il difensore piace molto all’Inter, che ha pensato a lui come erede di de Vrij, che andrà via a parametro zero.

Pilastro insostituibile del Genoa, il 26enne è diventato ancora più cruciale sotto la guida di Daniele De Rossi, che vorrebbe tenerlo in Liguria, con la consapevolezza che un’eventuale offerta della sua ex squadra o dei nerazzurri alletterebbe molto l’ex Napoli.