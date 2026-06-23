De Rossi lo manda alla Roma: Inter fatta fuori

di

Un grande obiettivo dei nerazzurri si lega a doppio filo con le manovre di calciomercato dei giallorossi

Potrebbe essere Daniele De Rossi l’ago della bilancia tra Inter Roma in vista delle prossime mosse di calciomercato dei due club. Molto attive sia in entrata che in uscita, le due dirigenze sono pronte a creare una triangolazione molto interessante Genova-Milano-Roma.

Daniele De Rossi dà indicazioni in panchina
De Rossi lo manda alla Roma: Inter fatta fuori (Ansa Foto) – asromalive.it

E la situazione potrebbe scaldarsi a prescindere dall’eventuale cessione di un big nerazzurro o giallorosso. Eh già perché, nonostante buona parte degli sforzi siano riservati in questo momento a Marco Palestra e Mason Greenwood, ci sono tanti altri dossier attivi sulle scrivanie di Appiano Gentile e di Trigoria

Uno di questi riguarda il pacchetto difensivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, anche la Roma è interessata a Leo Ostigard. Impegnato al Mondiale con la sua Norvegia, il difensore piace molto all’Inter, che ha pensato a lui come erede di de Vrij, che andrà via a parametro zero.

Pilastro insostituibile del Genoa, il 26enne è diventato ancora più cruciale sotto la guida di Daniele De Rossi, che vorrebbe tenerlo in Liguria, con la consapevolezza che un’eventuale offerta della sua ex squadra o dei nerazzurri alletterebbe molto l’ex Napoli.