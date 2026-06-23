Un’altra big chiama Dybala: offerta dall’Italia, ma non dalla Juve

Continuano le indiscrezioni di calciomercato sull’attaccante argentino della Roma

Nonostante ci sia ancora un po’ di distanza tra domanda e offerta, la trattativa per il rinnovo di Dybala dovrebbe portare ad una fumata bianca entro questa settimana. Gian Piero Gasperini ha parlato chiaro, sia pubblicamente, sia in privato durante i colloqui con i Friedkin, chiedendo la conferma della Joya, ma anche di Zeki Celik e di Lorenzo Pellegrini.

In attesa che le negoziazioni con la Roma abbiano un esito definitivo, in un senso o nell’altro, continuano a piovere indiscrezioni su eventuali altre offerte ricevute dal numero 21 giallorosso. D’altronde, un calciatore di questo livello a parametro zero può far comodo a diverse squadre e così, dopo le voci su un eventuale ritorno alla Juventus, oggi è la volta di un’altra big italiana.

Le informazioni in possesso di calciomercato.it confermano, infatti, un primo importante sondaggio da parte del Napoli. Massimiliano Allegri conosce molto bene Dybala e Aurelio De Laurentiis vorrebbe offrire un contratto annuale, chiedendo tuttavia all’argentino di cedere i diritti d’immagine, come da consuetudine.

La volontà del fantasista 32enne, al pari di quella della moglie Oriana Sabatini, è quella di rimanere nella Capitale e firmare un nuovo contratto con il club giallorosso.