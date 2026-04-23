Roma, Massara verso le dimissioni: la scelta su Giuntoli

Dopo l’addio di Claudio Ranieri, è destinata a chiudersi anche l’esperienza dell’attuale DS giallorosso

Tardo pomeriggio che definire burrascoso sarebbe solo un eufemismo in casa Roma. Dopo la notizia dell’addio di Claudio Ranieri – solo da ufficializzare ma ormai definito in tutti i suoi aspetti – trapela aria di restyling nei piani alti dirigenziali.

La posizione di Ricky Massara – del quale fu proprio l’ex tecnico testaccino a sponsorizzare la candidatura – è infatti sempre più traballante. Individuato dal senior advisor come l’erede di Ghisolfi – scelta poi avallata dai Friedkin – il dirigente giallorosso è in procinto di chiudere la sua esperienza come DS del club capitolino dopo solo un anno.

Si va, dunque, verso la chiusura del rapporto tra Massara e la Roma, con l’ex Milan orientato a rassegnare le dimissioni. Una scelta – immediatamente successiva alla decisione di Ranieri di chiudere il suo rapporto con la proprietà – che rappresenta un’altra tessera importante del profondo rinnovamento strutturale che caratterizzerà le leve dirigenziali del club.

Intanto la candidatura di Cristiano Giuntoli – dopo le voci di corridoio trapelate nei mesi scorsi – diventa sempre più credibile. Ricordiamo che l’ex football director della Juventus non è vincolato da alcun tipo di contratto con la compagine bianconera avendo concordato i termini della rescissione consensuale al momento del suo addio: si prospettano ore roventi.