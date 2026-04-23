Roma, addio Ranieri: comunicato UFFICIALE in arrivo

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È arrivato l’epilogo definitivo alla lotta intestina con Gian Piero Gasperini

Dopo una nuova riunione d’urgenza a Trigoria con Ed Shipley, l’avventura come Senior Advisor della Roma di Claudio Ranieri sembra essere giunta al capolinea. A praticamente due settimane dalla clamorosa intervista prima della partita contro il Pisa, la famiglia Friedkin avrebbe deciso di sacrificare l’ex allenatore testaccino, che una settimana fa aveva pensato alle dimissioni.

Claudio Ranieri saluta i tifosi con la sciarpa della Roma
Roma, UFFICIALE l’addio di Ranieri (Ansa Foto) – asromalive.it

A breve è atteso il comunicato ufficiale del club.