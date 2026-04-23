Roma, addio Ranieri: comunicato UFFICIALE in arrivo

È arrivato l’epilogo definitivo alla lotta intestina con Gian Piero Gasperini
Dopo una nuova riunione d’urgenza a Trigoria con Ed Shipley, l’avventura come Senior Advisor della Roma di Claudio Ranieri sembra essere giunta al capolinea. A praticamente due settimane dalla clamorosa intervista prima della partita contro il Pisa, la famiglia Friedkin avrebbe deciso di sacrificare l’ex allenatore testaccino, che una settimana fa aveva pensato alle dimissioni.
A breve è atteso il comunicato ufficiale del club.