Roma, Ranieri rompe il silenzio dopo lo sfogo su Gasperini

di

Il senior advisor giallorosso ha parlato a margine di un premio ricevuto al Coni

A circa due settimane dalle dichiarazioni esplosive nei confronti di Gian Piero Gasperini pre Pisa, Claudio Ranieri è tornato a parlare con i cronisti, senza entrare nello specifico del tema, ma commentando comunque il momento della Roma.

Claudio Ranieri e la bandiera della Roma sullo sfondo
Roma, Ranieri rompe il silenzio dopo lo sfogo su Gasperini (Ansa Foto) – asromalive.it

Alla dodicesima edizione del premio “Città di Roma” al Salone d’Onore del Coni, il Senior Advisor giallorosso ha ricevuto un riconoscimento. “I ragazzi stanno dando veramente tutto e ci aspettiamo il meglio, forza Roma sempre, comunque vada. Tutti uniti per un unico scopo“.

Un richiamo all’unità che cozza con il clima da guerra fredda che si respira a Trigoria, dove Sir Claudio e Gasp non hanno avuto alcun chiarimento dopo la famosa intervista di due settimane fa.