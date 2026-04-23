Roma, Ranieri rompe il silenzio dopo lo sfogo su Gasperini

Il senior advisor giallorosso ha parlato a margine di un premio ricevuto al Coni

A circa due settimane dalle dichiarazioni esplosive nei confronti di Gian Piero Gasperini pre Pisa, Claudio Ranieri è tornato a parlare con i cronisti, senza entrare nello specifico del tema, ma commentando comunque il momento della Roma.

Alla dodicesima edizione del premio “Città di Roma” al Salone d’Onore del Coni, il Senior Advisor giallorosso ha ricevuto un riconoscimento. “I ragazzi stanno dando veramente tutto e ci aspettiamo il meglio, forza Roma sempre, comunque vada. Tutti uniti per un unico scopo“.

Un richiamo all’unità che cozza con il clima da guerra fredda che si respira a Trigoria, dove Sir Claudio e Gasp non hanno avuto alcun chiarimento dopo la famosa intervista di due settimane fa.