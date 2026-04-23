Calciomercato, accordo con la Roma e addio Napoli

Sprint incredibile di Frederic Massara e intesa verbale già raggiunta

Mentre Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini continuano a combattere la loro guerra fredda fatta di silenzi e schivate, Frederic Massara resta più che vigile sul calciomercato, portando avanti la sua agenda fatta di incontri, telefonate e viaggi.

Il direttore sportivo della Roma non può ritenersi sicuramente immune dalle conseguenze dello scontro tra Titani a Trigoria, ma nonostante ciò sta continuando a pianificare il lavoro in vista della prossima stagione, andando su ruoli e profili che servono per rinforzare la rosa, qualunque sia la scelta dei Friedkin.

Non tanto sul fronte rinnovi, dove la proprietà americana ha imposto lo stand-by dopo la disfatta contro l’Inter, quanto piuttosto sul mercato in entrata, con la consapevolezza che da qui a breve potrebbero arrivare risorse interessanti dai giocatori in prestito (Shomurodov già riscattato, Salah-Eddine, Saud e Baldanzi su tutti).

Anche per questo, il ds giallorosso ha potuto muoversi in maniera concreta su Karim Alajbegovic. L’incontro capitolino con il padre del ragazzo e con l’intermediario Miralem Pjanic è servito, ricorda Il Corriere dello Sport, a raggiungere un accordo di massima su un ingaggio a salire e a convincere l’agente sulla bontà del progetto tecnico giallorosso, puntando anche sull’efficienza del centro sportivo di Trigoria.

Una mossa che Massara ha deciso di compiere per recuperare il terreno sulle concorrenti, in particolare sul Napoli che già da mesi si era mosso con Giovanni Manna, ma anche per provare a chiudere prima dei Mondiali. Da qui a parlare di un affare quasi chiuso, tuttavia, ce ne corre, anche perché papà Semin ascolterà nuovamente nei prossimi giorni i partenopei, ma anche Inter, Juventus e Milan.

Chi spera in una potenziale asta è sicuramente il Bayer Leverkusen, che dopo aver pagato gli 8 milioni della clausola di riacquisto, spera di ricavare almeno 20-25 milioni dalla cessione del diciottenne.