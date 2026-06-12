Addio Roma: Soulé ha deciso dove giocare

L’attaccante argentino ha capito che non è incedibile e sta facendo le sue valutazioni

Gian Piero Gasperini ha scelto Matias Soulé. No, non stiamo parlando di formazioni e di chi deve affiancare Malen in campo, ma di calciomercato. Secondo le valutazioni del tecnico giallorosso, l’attaccante argentino è l’unico big sacrificabile sull’altare del fair play finanziario per provare a trattenere Koné e Ndicka.

E così, dopo due stagioni in chiaroscuro, l’ex attaccante della Juventus è già pronto a fare le valigie, anche se a Trigoria aspettano ancora l’offerta da 35-40 milioni di euro che possa sbloccare la situazione. L’arrivo dell’agente del ragazzo a Trigoria è servito proprio a delineare gli scenari futuri, non senza una punta di rammarico da parte del calciatore.

Nonostante una seconda parte di stagione rovinata dalla pubalgia, Soulé ha diversi estimatori: Aston Villa, Bourenmouth e Borussia Dortmund. Secondo La Gazzetta dello Sport, in caso di addio l’attaccante mancino prediligerebbe un approdo in Premier League, visto come il campionato ideale per continuare a crescere in carriera.