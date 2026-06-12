Ha già lasciato la Roma: Juventus al fotofinish

Ci sono i presupposti per un colpo di coda improvviso: dai giallorossi ai bianconeri

Oltre al mercato dei tanti giocatori finiti sotto la lente di ingrandimento degli addetti ai lavori, a tenere banco è anche il tam tam riguardante i dirigenti. Ne sanno qualcosa Roma e Juventus, protagoniste di veri e propri ribaltoni dirigenziali.

Nella giornata di ieri si è infatti consumata l’epurazione di Daniel Comolli, solo in attesa di conoscere i crismi dell’ufficialità. Fatali per il dirigente francese le ultime due fallimentari sessioni di calciomercato oltre ai rapporti non proprio idilliaci con l’ambiente.

Dopo aver atteso il sì di Carnevali, dunque, Elkann è pronto ad annunciare l’interruzione dei rapporti con Comolli nell’assemblea straordinaria degli azionisti che potrebbe fare da apripista ad un vero e proprio restyling.

Come riferito da Paolo Paganini, infatti, non è escluso che le tessere del nuovo mosaico dirigenziale bianconero vengano completate da Massara – fresco di addio alla Roma – in qualità di DS e da Chiellini promosso in qualità di Direttore Generale.