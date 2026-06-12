Il Psg spaventa la Roma: lampo da 50 milioni

La mossa dei parigini orienta in maniera precisa le risposte dei giallorossi: sono pronti a fare sul serio

La ricerca di attaccanti in grado di garantire quel definitivo salto di qualità al quale Gasperini ha fatto riferimento in tempi e modi diversi sta orientando le mosse della Roma. In attesa dell’ufficialità di D’Amico, i giallorossi non stanno perdendo tempo avendo individuato in Greenwood il principale obiettivo a cui dare la caccia, ma non solo.

Un altro nome finito in orbita giallorossa è infatti quello di Summerville. L’attaccante olandese, accostato ad altre big italiane come Milan e Napoli, potrebbe però finire nel mirino di altri club in giro per l’Europa: le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia sono piuttosto indicative.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, il Psg avrebbe allacciato i primi contatti esplorativi con il West Ham per capire la fattibilità dell’operazione.

Piuttosto complicata, la pista potrebbe prendere piede solo se i parigini fossero disposti a mettere sul piatto i 50 milioni di euro chiesti dagli Hammers, soglia al di sotto della quale non hanno alcuna intenzione di scendere.

Staremo a vedere se i contatti, al momento solo allo stadio embrionale, possano effettivamente dar luogo ad una trattativa che si preannuncia comunque molto complicata.