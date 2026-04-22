Inter bruciata e addio Roma, colpo Koné in Serie A

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Intreccio di calciomercato tra nerazzurri e giallorossi per il centrocampista

A caccia del doblete alla sua prima stagione all’Inter, Cristian Chivu ha raggiunto la finale di Coppa Italia e ha praticamente già vinto lo scudetto, alla luce dei 12 punti di vantaggio sulle seconde in classifica.

Beppe Marotta parla al telefono
Inter bruciata e addio Roma, colpo Koné in Serie A (Ansa Foto) – asromalive.it

Nonostante l’ottima annata, l’allenatore rumeno in vista del prossimo anno ha chiesto rinforzi importanti un po’ in tutti i reparti per ringiovanire la rosa e per creare alternative al classico 3-5-2 di inzaghiana memoria.

A centrocampo, come è noto, il nome preferito dell’ex difensore è Manu Koné. Valutato non meno di 45 milioni di euro dalla Roma, il centrocampista francese può essere sacrificato sull’altare del fair play finanziario, ma non è l’unico nome seguito dai nerazzurri.

Matteo Moretto ha confermato, infatti, l’interesse nerazzurro per l’altro Koné, Ismael. ironia della sorte, il giocatore del Sassuolo è tornato anche nei radar giallorossi proprio come sostituto del numero 17. Sulle tracce dell’ex Marsiglia, valutato circa 30 milioni dai neroverdi, è tornato con forza anche il Milan.