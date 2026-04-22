Inter bruciata e addio Roma, colpo Koné in Serie A

Intreccio di calciomercato tra nerazzurri e giallorossi per il centrocampista

A caccia del doblete alla sua prima stagione all’Inter, Cristian Chivu ha raggiunto la finale di Coppa Italia e ha praticamente già vinto lo scudetto, alla luce dei 12 punti di vantaggio sulle seconde in classifica.

Nonostante l’ottima annata, l’allenatore rumeno in vista del prossimo anno ha chiesto rinforzi importanti un po’ in tutti i reparti per ringiovanire la rosa e per creare alternative al classico 3-5-2 di inzaghiana memoria.

A centrocampo, come è noto, il nome preferito dell’ex difensore è Manu Koné. Valutato non meno di 45 milioni di euro dalla Roma, il centrocampista francese può essere sacrificato sull’altare del fair play finanziario, ma non è l’unico nome seguito dai nerazzurri.

Matteo Moretto ha confermato, infatti, l’interesse nerazzurro per l’altro Koné, Ismael. ironia della sorte, il giocatore del Sassuolo è tornato anche nei radar giallorossi proprio come sostituto del numero 17. Sulle tracce dell’ex Marsiglia, valutato circa 30 milioni dai neroverdi, è tornato con forza anche il Milan.