Calciomercato Roma, il primo affare è UFFICIALE: tutte le cifre

Trattativa chiusa e contratti già firmati, si sblocca il mercato giallorosso

Senza Champions League, la Roma avrà bisogno di fare una o due cessioni importanti in estate ed è pronta ad ascoltare offerte anche per i big, Mile Svilar, Evan Ndicka e Manu Koné.

Nonostante il marasma che sta condizionando le dinamiche di lavoro a Trigoria, Frederic Massara e i suoi uomini continuano a studiare le giuste strategie in vista del calciomercato estivo, sia in entrata che in uscita.

Tra chiamate e incontri documentati in città, il direttore sportivo giallorosso ha ricevuto ottime notizie dall’ultima giornata di campionato, che ha regalato praticamente l’ufficialità di una cessione a titolo definitivo.

Come ricorda Filippo Biafora, Eldor Shomurodov è un giocatore dell’Istanbul Basaksehir a titolo definitivo. La retrocessione del club turco è matematicamente impossibile e ciò ha fatto scattare l’obbligo di riscatto da 2,8 milioni di euro, dopo i 3 milioni già incassati per il prestito. La Roma ha mantenuto anche un 10% sulla futura rivendita.