De Rossi torna in Champions senza la Roma: destinazione choc

L’allenatore del Genoa ha fatto un capolavoro sulla panchina del Grifone

Trentatré partite in ventitré partite: è questo lo score di Daniele De Rossi come allenatore del Genoa. Chiamato dal Grifone per sostituire Vieira, l’allenatore romano ha sfruttato alla grande la seconda opportunità ricevuta in Serie A, dimostrando quanto sia stato erroneo il suo esonero per affidare la guida tecnica della Roma a Ivan Juric.

Con il futuro di Gian Piero Gasperini in bilico in virtù della frattura con Claudio Ranieri e altre figure apicali a Trigoria, il nome di DDR è stato accostato anche ad un romantico ritorno in giallorosso, ma l’unica certezza al momento è che non appena verrà raggiunta la salvezza aritmetica, scatterà il rinnovo automatico con il club ligure.

Il suo rendimento, tuttavia, non è certamente passato inosservato e mesi fa si è parlato anche di un possibile ritorno di fiamma del Como in caso di addio di Cesc Fabregas. Nelle ultime ore, tuttavia, è emersa anche una destinazione clamorosa.

Nell’analizzare la situazione delle panchine in Italia, infatti, la SNAI ha dimostrato di credere molto in un approdo di De Rossi al Napoli. Dopo Antonio Conte (quotato a 2) e Fabio Grosso (quotato a 5), al terzo posto figura proprio il nome della leggenda romanista, il cui ingaggio da parte di De Laurentiis paga 7.5 volte la posta. Molto distaccato, si trova invece Gian Piero Gasperini, bancato a 33.