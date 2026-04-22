Nuovo DS in Italia, non solo Giuntoli e Sogliano se salta Massara

La posizione del dirigente della Roma è legata a doppio filo alle sorti di Ranieri e Gasperini

Ufficializzato dalla Roma il 19 giugno del 2025 per scelta di Claudio Ranieri, Frederic Massara è spesso stato criticato, pubblicamente e non, da Gian Piero Gasperini nel corso delle due sessioni stagionali di calciomercato.

Va da sé, dunque, che la diatriba tra l’allenatore giallorosso e il senior advisor dei Friedkin avrà delle ripercussioni anche sulle sorti del direttore sportivo piemontese. Già da settimane, non a caso, si parla di Cristiano Giuntoli e Sean Sogliano come potenziali candidati allo scranno di Massara, mentre nei giorni scorsi vi abbiamo parlato anche dell’ipotesi Benatia.

L’ex Napoli e Juve è corteggiato anche da Marsiglia e Tottenham, mentre Sogliano tornerebbe ben volentieri a lavorare con Gasp, che ha definito un genio dopo l’esperienza comune al Genoa. Ma c’è anche un altro ex dirigente di Gasperini che potrebbe fare al caso dei giallorossi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, sulla lista romanista in caso di permanenza dell’attuale allenatore ci sarebbe Tony D’Amico. L’attuale dirigente dell’Atalanta ha avuto anche qualche divergenza di vedute con Gasp, ma di recente ha spesso belle parole per il tecnico piemontese. Il suo profilo piace molto anche al Milan in caso di partenza di Tare.