Roma, addio Gasperini: “Contatti esterni alla società”

La famiglia Friedkin è pronta a dare il benservito all’allenatore giallorosso secondo calciomercato.it

Sono giorni complicati per la Roma che dopo il pareggio con l’Atalanta ha praticamente detto addio alle residue speranze di qualificazione in Champions League, con la Juventus che è volata a cinque punti di vantaggio in classifica.

L’ennesimo finale di stagione deludente per i giallorossi che devono anche fare i conti con la lotta intestina tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Finora, al netto di videochiamate e riunioni separate, la famiglia Friedkin non ha preso una posizione definitiva, anche se la posizione del senior advisor sembra ancora salda.

Secondo Calciomercato.it, la proprietà americana “ha condiviso il pensiero espresso di recente da Claudio Ranieri nei confronti del progetto giallorosso e starebbe facendo le proprie valutazioni sul destino di Gian Piero Gasperini”.

Non ci sarebbero solo i risultati ottenuti nel mirino dei Friedkin “che non avrebbe appoggiato i contatti esterni alla società da parte dell’allenatore”, sempre molto critico nei confronti del mercato giallorosso e non solo.