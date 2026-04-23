Trenta milioni dall’Italia: arriva il via libera per Zirkzee

L’attaccante olandese torna in Italia, questa volta ci siamo davvero

Vicinissimo alla Roma a gennaio, con tanto di accordo personale già raggiunto con la squadra giallorossa, Joshua Zirkzee ha vissuto un 2026 da incubo, addirittura peggiore rispetto al 2025 sotto la guida di Ruben Amorim.

Con Michael Carrick in panchina, l’attaccante olandese ha collezionato la miseria di 31 minuti, distribuiti in appena 5 presenze. Un bottino magrissimo che ha fatto perdere all’ex Bologna anche il treno dei Mondiali e che porterà ad un’inevitabile cessione in estate.

Il 24enne ex Bayern Monaco ancora una volta sembra orientato a dare la priorità ad un ritorno in Serie A e nonostante la stima giallorossa nei suoi confronti resti intatta, è possibile che sia un’altra squadra italiana ad accontentarlo.

Secondo calciomercato.it, infatti, Luciano Spalletti avrebbe già dato l’ok per un arrivo alla Juventus del calciatore, valutato circa 30 milioni di euro dal Manchester United.