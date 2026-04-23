Allegri, Conte e Gasperini: destini incrociati e triangolo Roma

Il valzer delle panchine inizierà con l’addio praticamente certo di Antonio alla panchina del Napoli

Nonostante i tanti cambiamenti della scorsa estate, anche la prossima sessione di calciomercato rischia di essere caratterizzata da un valzer di allenatori molto affascinante. Come sempre, una volta mosso il primo tassello si scatenerà un effetto domino intrigante, che chiamerà in causa Serie A, estero e nazionale italiana.

Eh già, perché come l’anno scorso anche la panchina dell’Italia cerca un padrone credibile per rilanciare il progetto azzurro che avrà a capo anche un nuovo padrone in FIGC, con il testa a testa Malagò-Abete.

Una situazione calda che, a detta di quasi tutti gli organi di stampa, parte da un addio che viene dato quasi per certo: quello di Antonio Conte al Napoli. L’allenatore salentino è affascinato dal possibile ritorno in Nazionale, ma secondo Il Corriere della Sera gli scenari sono molteplici e non si può escludere l’approdo in un’altra panchina di Serie A.

Sullo sfondo c’è la tentazione Roma, dove la posizione di Gian Piero Gasperini è fortemente in bilico in seguito alla rottura con Ranieri. Lo stesso Gasp è una delle opzioni considerate per la panchina azzurra, al pari di Max Allegri che, udite udite, in caso di separazione dal Milan intriga anche Aurelio De Laurentiis e lo stesso Ranieri.

Tre grandi nomi, dunque, potrebbero caratterizzare un giugno che si preannuncia infuocato, senza trascurare anche i profili di Vincenzo Italiano, Maurizio Sarri e Thiago Motta, anche loro pronti ad ascoltare proposte e intraprendere nuovi percorsi.