Ripescaggio Italia ai Mondiali, il doppio annuncio chiude i giochi

Gli ultimi aggiornamenti ufficiali fanno scorrere i titoli di coda sulla telenovela

L’appello dell’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, di far andare l’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran ha fatto il giro del mondo, suscitando reazioni ufficiali e ufficiose che stanno riempiendo siti e agenzie di stampa.

Eliminata dalla Bosnia, la squadra azzurra sarà per la terza edizione consecutiva della rassegna iridata, ma come già accaduto prima dell’edizione in Qatar, le voci su un possibile ripescaggio si susseguono senza soluzione di continuità, generando aspettative e panico nei tifosi delle squadre coinvolte.

Tornando alla proposta di Zampolli, lo sport italiano ha già espresso parere negativo. “Prima di tutto non credo sia possibile, seconda cosa mi sentirei offeso. I Mondiali bisognerà meritarseli”, le parole del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, riportate dall’ANSA.

“Un ripescaggio dell’Italia al Mondiale non è opportuno, ci si qualifica sul campo. Non è possibile una simile operazione della Fifa”, il commento del ministro dello Sport, Andrea Abodi a margine della cerimonia al Quirinale per i 70 anni della Corte Costituzionale.