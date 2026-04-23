Bye bye Roma: 15 milioni e accordo bianconero

Intesa raggiunta negli ultimi giorni, l’affare di calciomercato si sblocca subito

Il calciomercato non dorme mai e nemmeno lo stato di crisi a Trigoria blocca il flusso di indiscrezioni e trattative riguardanti la Roma. La rottura tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, benché fragorosa e insanabile, non ha persuaso il Friedkin a prendere una posizione netta, almeno per ora.

La proprietà americana ha ribadito la propria fiducia a tutti i contendenti, ma ipotizzare una convivenza appare un esercizio quasi utopistico. Tornando al mercato, le indiscrezioni di oggi parlano di un potenziale scippo ai giallorossi e di un accordo già raggiunto con i bianconeri.

L’ultimo aggiornamento di Tuttosport, infatti, conferma l’affondo ufficiale del Besiktas per Issa Doumbia. Il club turco avrebbe già formalizzato un’offerta da 15 milioni di euro, forte di un accordo di massima già raggiunto con il centrocampista.

Autore di 8 gol e 5 assist in stagione, il 22enne del Venezia è stato accostato anche alla Roma e il club lagunare non ha ancora accettato la proposta turca, nella speranza che possa esserci il rilancio delle altre squadre interessate.