Nuova dirigenza Roma: Gasp ha scelto due ex Juve

Dopo la cacciata di Ranieri, anche il futuro di Massara è a rischio e Gasperini vuole due ex bianconeri

Pieni poteri a Gian Piero Gasperini. In pratica è questo il senso del nominare l’allenatore della Roma in un comunicato riguardante l’addio di un dirigente, del Senior Advisor Claudio Ranieri. Un senso che Gasp sembra aver colto benissimo, come testimoniano le dichiarazioni su Massara che suonano quasi come un commiato.

Contrariamente a quanto circolato nella serata di giovedì, il direttore sportivo giallorosso non ha intenzione di dimettersi e, a men che non venga cacciato dai Friedkin nelle prossime ore, prenderà regolarmente parte alla trasferta di Bologna.

Nel frattempo però, il casting per il nuovo DS è iniziato già da tempo e ipotizzare una permanenza dell’ex Milan a Trigoria appare quasi utopistico. Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna, Sean Sogliano e Tony D’Amico sono i nomi che stanno circolando con maggior forza, ma secondo Filippo Biafora c’è anche un altro ex Juventus nella lista di gradimento di Gasperini.

“A Gasperini piacciono Giuntoli e Paratici. Paratici ha firmato con la Fiorentina, credo che se non avesse firmato probabilmente sarebbe già diventato ds della Roma perché ha un buon rapporto con i Friedkin. Anche Giuntoli è stato vicino in passato. A me sono stati fatti questi due nomi mesi e mesi fa. La Roma deve seguire quelle indicazioni, visto che citando Gasperini nel comunicato gli hai dato una fiducia totale. Le parole hanno un peso”, ha chiosato il giornalista de Il Tempo a “Manà Manà Sport”.