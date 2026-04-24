De Rossi e Thiago Motta: la Roma ribalta tutto

Ex compagni in Nazionale, i due allenatori possono creare un effetto domino giallorosso

Accomunati dall’esperienza con la maglia della Nazionale a centrocampo, Daniele De Rossi e Thiago Motta la scorsa stagione hanno sperimentato insieme anche i dolori dell’esonero. Chiamato dal Genoa per centrare la salvezza, l’ex allenatore giallorosso è tornato in sella alla grande e sta diventando uno dei nomi più caldi nel valzer degli allenatori.

Quando la posizione di Gian Piero Gasperini sembrava in bilico, per la leggenda romanista si è parlato anche di un romantico ritorno sulla panchina giallorossa, così come per l’ex allenatore della Juventus, pronto a rimettersi in carreggiata dopo quasi un anno e mezzo.

Ma la conferma di Gasp può creare un altro ribaltone. Il destino di Motta e DDR è infatti legato anche ad un’altra panchina che può liberarsi a fine stagione. Secondo calciomercato.it, infatti, in casa Fiorentina sono in forte ascesa le quotazioni di Thiago, sul taccuino di Fabio Paratici insieme a Fabio Grosso e, per l’appunto, Daniele.