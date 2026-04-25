Ranieri prossimo allenatore: ritorno choc in panchina

L’ex dirigente della Roma è pronto a rimettersi la tuta, che bomba

Claudio Ranieri e la famiglia Friedkin non si sono lasciati affatto bene. Da un lato, il freddo comunicato della Roma che non ha nemmeno chiarito le modalità dell’addio, dall’altro le dichiarazioni di Sir Claudio che ci ha tenuto a precisare come si sia trattato di una decisione unilaterale del club, che ha praticamente deciso di dare pieni poteri a Gian Piero Gasperini.

L’ormai ex Senior Advisor giallorosso non rimarrà, tuttavia, fermo per molto tempo, almeno secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche che parlano addirittura di un clamoroso ritorno in panchina.

Secondo l’edizione romana de La Repubblica, infatti, Ranieri sarebbe un “candidato forte per la Nazionale“, ma, udite udite, non per il ruolo di direttore tecnico, bensì come nuovo CT al posto di Gennaro Gattuso.

A distanza di un anno solare, dunque, dopo aver rifiutato di succedere a Luciano Spalletti per amore della sua Roma che l’ha scaricato con poche e fredde parole, Sir Claudio potrebbe realmente approdare sulla panchina azzurra.