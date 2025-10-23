Colpo dal Real Madrid: la Roma sgambetta il Milan

Il club giallorosso sta monitorando la situazione di uno dei talenti a disposizione di Xabi Alonso

Divise da un solo punto in classifica, Milan e Roma si affronteranno a San Siro tra poco più di una settimana (2 novembre). Senza il contributo dei propri centravanti. Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini stanno facendo le nozze con i fichi secchi, in attesa che il mercato di gennaio porti qualche regalo.

La scorsa estate, Massare e Tare provarono a scambiarsi Artem Dovbyk e Santiago Gimenez, ma l’affare non andò in porto. I due bomber si sono resi protagonisti di un avvio di stagione a dir poco deludente e il loro futuro verrà rimesso in discussione durante la prossima sessione di calciomercato.

Dal Real Madrid alla Roma: sfida al Milan

Uno dei principali obiettivi dei giallorossi resta Joshua Zirkzee, ma la dirigenza capitolina sta vagliando anche altri profili appetibili e raggiungibili senza infrangere i paletti del fair play finanziario. In tal senso, particolare attenzione meritano quei calciatori che stanno trovando poco spazio nei rispettivi club.

In casa Real Madrid, ad esempio, tramite alcuni intermediari sono state chieste informazioni su Gonzalo Garcia, che ha collezionato solamente 107 minuti in stagione. Autore di ben 4 gol al Mondiale per Club, il 21enne spagnolo piace anche a Igli Tare secondo i colleghi di ‘milanlive.it’.

Xabi Alonso stima molto il ragazzo e se dovesse scegliere tra lui e Endrick, manderebbe soprattutto il brasiliano a farsi le ossa in prestito. Difficile ipotizzare che possano lasciare Madrid entrambi, mentre appare praticamente certo che il Real non voglia perdere il controllo sul futuro dei due ragazzi.