Dalla Juve al Milan, 50 milioni: Paratici l’ha già comprato

L’ex Dg dei bianconeri, in procinto di accasarsi al Milan per una nuova avventura, potrebbe presentarsi con un colpo top

In casa Milan, archiviata l’andata della semifinale di Coppa Italia con un pareggio che lascia ancora tutto aperto in vista della gara di ritorno del 23 aprile, si guarda già al futuro. E non certo da oggi. La stagione forse può ancora essere salvata, quanto meno a livello di titoli in bacheca, con la vittoria della competizione che vedrà con tutta probabilità, considerando la netta vittoria nel primo round dell’altra semifinale, la presenza dello spumeggiante Bologna di Vincenzo Italiano nell’ultimo atto di Roma.

Sebbene il tanto vituperato Sergio Conceiçao, già certo di non restare alla guida del club il prossimo anno, potrebbe chiudere la sua altalenante esperienza al Milan con due trofei in meno di sei mesi, la rivoluzione al Milan è già iniziata. Un cambiamento che investe innanzitutto alcune figure dirigenziali chiave, come quella del Ds, una carica attualmente ricoperta da Antonio D’Ottavio ma che, altra certezza futura, vedrà a breve la nomina di un altro profilo.

Un nome prestigioso, con un glorioso passato nella Juve e un recente avventura contraddittoria in quel di Londra, alle dipendenze del vulcanico presidente del Tottenham Hotspur, Daniel Levy. Si tratta, come noto, di Fabio Paratici, quello che portò un certo Cristiano Ronaldo in bianconero e che potrebbe presentarsi ora all’esigente piazza rossonera con un nuovo colpo da 90.

Kulusevski, il Tottenham alza il muro sul pressing del grande ex

Il dirigente, ancora squalificato in seguito alla condanna nei confronti della Juve (da lui guidata all’epoca dei fatti) per il caso plusvalenze, nell’estate del 2020 ha portato Dejan Kulusevski a Torino. In seguito alla non troppo felice esperienza dello svedese in maglia bianconera, Paratici, passato nel frattempo al club britannico, concluse la famosa doppia operazione che portò a Londra sia lo stesso mancino di origini macedoni che Rodrigo Bentancur, altro calciatore in uscita dalla ‘Vecchia Signora‘.

I media inglesi, nello specifico il portale ‘Givemesport.com‘, hanno fatto il punto sul desiderio degli Spurs di trattenere a tutti i costi Kulusevski, corteggiato da due club della Serie A, in vista della prossima stagione. Una delle società interessate è il Napoli, l’altra, ovviamente, è proprio il Milan.

A nessuno è sfuggito che l’interesse dei rossoneri per lo scandinavo sia quasi certamente causato dall’imminente arrivo del suddetto Paratici in città. Pur di avere nuovamente alle sue dipendenze il calciatore, l’ex delfino di Beppe Marotta potrebbe sborsare fino a 50 milioni, forte dell’indubbio legame instaurato negli anni col giocatore svedese.