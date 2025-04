Pellegrini ha detto sì: scambio con la big e addio Roma

Il Capitano giallorosso, ancora incostante nel suo rendimento, ha preso la sua decisione: via libera Roma per lo scambio con la big

Forse si era illuso. Come si erano illusi i tanti tifosi giallorossi che quel giorno lo avevano acclamato, chiamandolo sotto la Curva Sud, per raccogliere il caldo abbraccio del suo popolo. Era la sera del 5 gennaio, quella del derby vinto, quella dell’inizio ufficiale della rinascita giallorossa, con la squadra di Claudio Ranieri vittoriosa in una stracittadina alla quale si era presentata con ben 15 punti di distacco.

Ora, dopo tre mesi esatti, Roma e Lazio sono appaiate in classifica: un’evidente dimostrazione della grande rimonta compiuta dalla formazione allenata dal 73enne di San Saba. Di quella magica sera, tutti hanno ancora negli occhi lo splendido gol con cui Lorenzo Pellegrini, il Capitano contestato da inizio stagione anche, ma non solo, per un presunto ruolo avuto nell’esonero prima di José Mourinho e poi di Daniele De Rossi, sembrava aver iniziato un nuovo capitolo della sua romantica avventura nel club del suo cuore.

Le settimane successive non hanno però regalato grandi soddisfazioni al numero 7, impiegato a singhiozzo dal mister e mai più decisivo come invece fu nella prima partita dell’anno solare. Legato da un contratto in scadenza nel 2026 e ancora mai oggetto di una reale trattativa per il rinnovo, il giocatore ha ascoltato con piacere le lusinghe provenienti da Napoli e anche da Milano, sponda Inter. Ora che si avvicina la fine della stagione – per lui complessivamente deludente, considerando tutto – il centrocampista ha aperto all’addio. Una decisione che potrebbe agevolare non poco il Ds Ghisolfi nel suo disegno di mercato.

Pellegrini, scambio col Milan per Saelemaekers: i dettagli

‘La Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola fa il punto della situazione sul dialogo sempre vivo tra Roma e Milan per la definizione dello scambio Abraham–Saelemaekers. Al netto della grande volontà del club giallorosso di avvalersi del belga anche per le prossime stagioni – un desiderio condiviso anche dall’ex Bologna – resta il nodo della conferma dell’inglese in rossonero: una matassa che potrà sbrogliare solo il nuovo, e ancora ignoto, allenatore che prenderà il posto di Sergio Conceiçao a fine stagione.

Tralasciando in questa sede la speranza, mai abbandonata del tutto, che Furlani ed Ibrahimovic diano seguito alla stretta di mano dello scorso agosto, quella che avrebbe garantito alla Roma l’acquisizione definitiva del belga per 10 milioni, il tavolo delle trattative è ancora aperto. Arricchendosi ora di una nuova pedina che potrebbe rientrare nell’affare.

Si tratta proprio di Pellegrini che, onorando il suo desiderio di voltare pagina, potrebbe finire nello scambio che porterebbe il jolly belga nella capitale. L’ex Sassuolo risponde infatti all’identikit del giocatore ideale che il nuovo corso Milan intende avviare una volta che sarà ufficializzato l’arrivo di Fabio Paratici come Ds: una rosa giovane, più italiana, composta da calciatori che già conoscono il campionato italiano. In questo senso va letto anche l’interesse dei meneghini per Lorenzo Lucca – già obiettivo giallorosso – e Pietro Comuzzo, in orbita Inter da diversi mesi.