Doppio tradimento Frattesi: firma choc in Serie A

Emergono novità di rilievo in merito alla tanto discussa figura di Davide Frattesi, il quale è pronto a cambiare aria.

La Roma di Sir Claudio Ranieri è attualmente al centro dell’attenzione per via di una rimonta semplicemente storica avvenuta nel corso delle ultime settimane, grazie alla quale il tecnico originario di Testaccio è riuscito a trasformare radicalmente lo svolgimento e gli siti di una stagione iniziata come una delle peggiori del recente passato giallorosso.

Quella che fino ad una manicata di mesi fa, con Ivan Juric alla guida, appariva ai più come una rosa sguarnita e scarna di calciatori in grado di fare la differenza, oggi risulta una creatura dinamica ed efficace, in grado di mettere in difficoltà sostanzialmente ogni pezzo dell’affascinante mosaico della Serie A 2024/25.

Risultato? Il sorprendente andamento in campionato, come prevedibile in una piazza di tale importanza, ha rinvigorito giornata dopo giornata le frange più affrante della tifoseria capitolina che ora, in netta contrapposizione con quanto avvenuto nella prima metà della stagione, nutrono persino delle aspettative nei confronti del prossimo anno.

Anche in questo caso, toccherà ancora a Sir Claudio tentare di rispettare tali aspettative, dato che a lui sono state letteralmente affidate le chiavi di Trigoria e, dunque, la definizione del futuro giallorosso. Ranieri avrà infatti pieno controllo sia sulla lista di possibili successori per la propria panchina da presentare ai Friedkin, che sulla campagna acquisti della Roma in estate, per la quale i Friedkin hanno disposto la sua supervisione sul lavoro di Florent Ghisolfi. In tal senso giungono novità di rilievo in merito ad uno dei nomi più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Roma, Frattesi costa troppo? Il Milan entra a gamba tesa

Davide Frattesi vuole la Roma… questo è un elemento che è apparso piuttosto chiaro nel corso degli anni, anche e soprattutto per via della sua provenienza geografica e, dunque, del suo coinvolgimento emotivo rispetto alla città eterna e le sue dinamiche calcistiche. Nelle ultime sessioni di mercato, tuttavia, sono emersi diversi ostacoli, che nella gran parte dei casi erano da imputare all’esoso costo del cartellino del centrocampista attualmente di proprietà dell’Inter.

La sua avventura in nerazzurro, tuttavia, sembra ormai destinata a chiudersi nel corso della prossima sessione di mercato, durante cui Beppe Marotta e colleghi tenteranno di capitalizzare al massimo per compiere quella tanto agognata rivoluzione che dovrebbe permette a Simone Inzaghi di maneggiare un materiale calcistico più fresco.

Tenersi una riserva di tale pregio potrebbe dunque risultare anti economico per i lombardi, che, secondo le ultime indiscrezioni, non dovrebbero fare i salti mortali per trattenere un calciatore evidentemente deciso ad ottenere un posto da titolare altrove. Le recenti evoluzioni relative al probabile avvenire di Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante (seppur motivi diversi, entrambi pronti a svuotare il proprio armadietto a Trigoria) farebbero pensare ancor di più ai giallorossi come prossima destinazione per il centrocampista romano, tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta, vi sarebbe un’altra big particolarmente intrigata dal cartellino del classe ’99.

Si tratta del Milan di Furlani e Ibra, che, secondo il quotidiano sportivo rosa, avrebbero intenzione di rinvigorire il centrocampo rossonero in vista del prossimo anno. Tra i principali candidati per ottenere tale scopo vi è appunto Frattesi, ma anche lo stesso Cristante, il quale potrebbe persino essere inserito nella lista Uefa per via del suo passato nelle giovanili dei rossoneri.