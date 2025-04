Ha già detto sì alla Roma: addio Mourinho | ESCLUSIVO

Arriva un sì importante alla Roma che potrebbe cambiare le carte in tavola: coinvolto anche José Mourinho e il suo Fenerbahce. Il mercato si fa ora

I giallorossi sono al lavoro con Ghisolfi per trovare i migliori prospetti per completare la rosa in estate. Pur avendo dei paletti importanti dal punto di vista finanziario, con il settlement agreement del FFP, alcuni colpi dovranno essere messi a segno, per proseguire nella rivoluzione tecnica iniziata la scorsa estate.

Il mercato della Roma è già iniziato, almeno come programmazione a medio-lungo termine. Al di là del nome dell’allenatore ci sono dei ruoli da coprire a prescindere, di cui la rosa giallorossa necessita per migliorare e ambire ad essere più completa possibile il prossimo anno. In attacco di certo servirà affiancare un altro centravanti a Dovbyk, così come in difesa bisognerà sostituire Hummels, sempre più vicino alla partenza.

C’è poi un discorso da fare sulle cessioni obbligate per motivi di bilancio. La Roma ha chiuso il proprio passato esercizio con un disavanzo di 77 milioni, che per le norme del Financial Fair Play, dovranno essere portati a 40 entro fine giugno. Ciò significa che senza qualificazione alla prossima Champions League, che darebbe una bella mano, ci sarà bisogno di una cessione piuttosto pesante. I principali indiziati sono tre: Svilar, N’Dicka e Manu Koné. Il discorso sul portiere è anche più complesso perché prevede ancora il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo di contratto. Senza la fumata bianca la cessione sarebbe più vicina.

Per sostituire l’eventuale partenza di Svilar la Roma pensa a Livakovic: il croato vuole venire in Italia

Qualora la Premier League dovesse bussare in maniera importante alla porta della Roma per Svilar (attenzione al Chelsea ma anche al Bayern Monaco), allora diventerebbe difficile poter trattenere il numero 1. Ghisolfi si sta già muovendo sotto traccia per non farsi trovare impreparato e tra i nomi sondati per un eventuale futuro da portiere giallorosso c’è Dominik Livakovic. Il classe ’95 croato milita attualmente nel Fenerbahce di Mourinho, oltre ad essere un punto fermo della sua nazionale (vanta già 64 presenze).

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la volontà del ragazzo nato a Zara sarebbe quella di giocare in Serie A e la Roma è di suo gradimento. La valutazione si aggira attorno ai 10 milioni e ha un contratto ancora fino al 2028. Livakovic si è messo spesso in mostra con la Croazia, anche nell’ultimo Mondiale in Qatar, dimostrando di essere piuttosto affidabile, pur avendo a volte alcuni svarioni tecnici. Di certo sarebbe un profilo esperto e non una scelta sperimentale per andare a prendere il posto di quello che attualmente è forse il miglior numero 1 della Serie A. Vedremo se alla fine Ghisolfi sarà costretto ad affondare il colpo (contatti già avviati). Dipende tutto dal futuro di Svilar.