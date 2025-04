Claudio Ranieri risponde ai numerosi interrogativi intorno alla sua Roma nella conferenza stampa all’anti vigilia della sfida delicatissima con la Juventus

Allo Stadio Olimpico la Roma si gioca le sue ultime chance di treno Champions nel big match più amato degli anni ’80. La rincorsa firmata Ranieri, che ha visto i giallorossi trionfare nelle ultime sette gare di campionato consecutive, deve ora culminare con degli scontri diretti all’altezza.

Pensare di poter fare un cammino del genere a fine novembre, momento dell’insediamento di Sir Claudio, non era ipotizzabile nemmeno nelle più rosee previsioni. Serviva un’impresa, un cammino da scudetto e tutto questo è stato compiuto dalla Roma di Ranieri in questi mesi, con un percorso che in termini di punti lo vede secondo solo all’Inter. Giocatori rivalutati e clima ricreato attorno alla squadra, per andarsi a giocare qualcosa che finora era sempre sfumato. Per farlo, però, c’è bisogno di invertire la rotta degli ultimi anni nelle sfide contro le big di Serie A.

Juventus e Lazio saranno subito due banchi di prova decisivi, anche perché nel derby le statistiche del mister di San Saba sono piuttosto positive (eufemismo). Ci sono pochi dubbi sulla formazione, forse con un piccolo interrogativo riguardo al modulo e alla sostituzione di Saelemaekers squalificato.

Le parole di Ranieri

Si parte subito con un riferimento all’allenamento aperto al pubblico al Tre Fontane il giorno 17 aprile, per un incontro con la tifoseria per Pasqua. Decisione espressamente voluta dalla presidenza Friedkin, come era avvenuto a Natale.

Poi si passa al discorso Juventus e al cambio di allenatore: “La Juve è più verticale con Tudor, hanno avuto una settimana in più per lavorare e saranno ancora più pronti”. Sulle condizioni di Celik e Rensch: “Celik è recuperato e sarà pronto, mentre Rensch ha recuperato ma non ha svolto la partitella e non so se potrà venire in panchina con noi. Vediamo domani”.

Poi su Hummels: “Stava bene anche dopo Bilbao, è un campione e ha subito reagito, era molto dispiaciuto ma pronto ad aiutare la squadra. Tutta la nostra squadra sta svolgendo bene la fase difensiva, aiutano in avanti e indietro e questo è fondamentale”.

Ranieri parla anche della sua esperienza alla Juventus e dei suoi Roma-Juve passati: “Non ho senso di rivalsa, io so come sono andate le cose per me a Torino e poi forse un giorno se farò un libro lo racconterò. La sfida di domenica è alla pari, ci sono le stesse possibilità per le due squadre. Voglio che i nostri tifosi siano orgogliosi di noi, possiamo vincere o perdere ma dobbiamo dare tutto. Finora ci siamo riusciti dobbiamo continuare”.

Si torna velatamente sul discorso allenatore, quante bugie ha detto Ranieri finora: “Nessuna bugia, tutte verità”. Poi sul modo di affrontare la Juve di Tudor e sulle scelte in mezzo al campo: “Non so se serve un palleggiatore in più ma credo che dobbiamo avere 11 giocatori pronti a correre e dare tutto”.

Poi il mister aggiunge: “Faremo di tutto per rendere la vita difficile ai nostri avversari da qui alla fine del campionato“. Su Kone Ranieri spiega: “Avere un giocatore come lui fa sia arrabbiare che esaltare. E’ un giocatore con potenzialità fantastiche per la sua età che deve migliorare molto e lavorare”.

Su Dybala e le sue condizioni contrattuali: “L’infortunio non cambia le carte in tavola, ci puntiamo moltissimo anche per il prossimo campionato”. Su Lorenzo Pellegri e la sua condizione: “Lorenzo è un giocatore con tantissima qualità, è sempre disponibile e punto sempre su di lui”. Arriva un riferimento agli scontri diretti di questa fase di campionato, cosa andata male negli ultimi anni. Ranieri spiega: “Io provo a far giocare sempre quelli che stanno più in forma, anche in questo genere di partite. Ora dopo 4-5 mesi li conosco meglio i giocatori e so quando sono in forma. Vedo se a qualcuno non riescono le cose come prime e quindi corro ai ripari”.

Poi su N’Dicka e sulle sue qualità: “Mi piace perché è sempre pronto, sul pezzo, bravo di testa e con i piedi. Credo sia già forte così e nello spogliatoio io ne parlo molto, solo voi ne parlate poco”.