Calciomercato Roma, rivoluzione fascia destra: il primo colpo di Ghisolfi

Calciomercato Roma che inizia a prendere forma. Ultime due giornate di campionato e poi si darà avvio, concretamente, al nuovo progetto.

Tutto è ormai definito. Sarà lui l’artefice della nuova Roma che sta nascendo. Florent Ghisolfi sarà colui che disegnerà il nuovo perimetro dove costruire la prima, vera Roma di Daniele De Rossi.

Direttore sportivo e tecnico dovranno viaggiare insieme, e di comune accordo. La Roma di De Rossi, nata all’inizio del 2024 dopo l’esonero di José Mourinho, parte già da alcune certezze. Altre valutazioni saranno fatte in queste ultime settimane, mentre c’è già chi sa bene che a fine stagione saluterà Trigoria.

La Roma 2024-2025 ripartirà da uomini che hanno rappresentato le colonne della Roma in questo 2024, a partire da Pellegrini per passare a Mancini fino a Cristante. Anche profili come El Shaarawy e Paredes hanno convinto il tecnico giallorosso ed anche per loro la conferma è pressoché scontata.

L’acquisto invernale, Baldanzi, avrà sicuramente più occasioni per mettere in mostra il suo talento. Vi potrebbe essere qualche partenza, inevitabile per motivi di bilancio. Il portiere Svilar, arrivato a parametro zero, e protagonista di un’ottima stagione, potrebbe rappresentare un buon incasso e relativa plusvalenza.

Calciomercato Roma, nuovo esterno destro

Accanto a coloro che rimarranno, e che costituiranno la pietra angolare su cui edificare la nuova Roma, vi dovranno essere anche i nuovi arrivi. A chi stanno pensando Ghisolfi e De Rossi?

Bafoda Diakité è il 23enne terzino destro del Lille. Difensore in grado di ricoprire al meglio anche il ruolo di centrale, è forte fisicamente ed amante dei duelli fisici, proprio come piace a De Rossi. Diakité rappresenta un profilo che Ghisolfi sta seguendo con molta attenzione. Il suo costo si aggira attorno ai 15 milioni di euro.

Sempre nel Lille vi è un altro profilo, sempre in grado di agire sulla fascia, che intriga non poco il neo ds giallorosso. Il kosovaro, Edon Zhegrova, 25enne esterno offensivo di fascia destra, è indubbiamente uno dei giocatori più importanti, e decisivi, all’interno della compagine guidata dall’ex tecnico della Roma, Fonseca.

La fascia destra sembra, pertanto, la zona di campo più attenzionata dal duo Ghisolfi-De Rossi. Si è davvero all’inizio dei lavori. Tra poco la Roma 2024-2025 inizierà a prendere forma.