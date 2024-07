Calciomercato Roma, countdown Dovbyk: le cifre dell’accordo

Ecco le ultime indiscrezioni in merito a colui che sarebbe designato a raccogliere il testimone di Romelu Lukaku

Florent Ghisolfi parrebbe aver finalmente innestato una marcia in grado per lo meno di far uscire l’AS Roma dalla stasi di calciomercato che ha caratterizzato le scorse settimane. Il gradito affare Le Fée – centrocampista tanto elegante quanto consistente in termini di ripulitura – non bastava certamente a saziare la fame di rivoluzione covata dai tifosi giallorossi nel corso della fase finale della stagione appena conclusasi, durante la quale le incompatibilità tra Daniele De Rossi e la rosa confezionata da Tiago Pinto per José Mourinho sono divenute plateali.

Nelle scorse ore, tuttavia, pare che il nuovo direttore tecnico d’oltralpe abbia iniziato a capitalizzare i numerosi sondaggi effettuati in precedenza, come la chiusura dell’affare Dahl – giovane esterno difensivo (ma non solo) dalle rosee prospettive – ha fatto ben intendere. Adesso però è giunto il momento di portare all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini quei pezzi da novanta che decreteranno le sorti del promettente progetto Ghisolfi-De Rossi.

Proprio come per la Juventus di Cristiano Giuntoli, la parola d’ordine sembrerebbe essere una e una soltanto: qualità. Il vivo interesse manifestato nei confronti di Matias Soulé – ovvero uno degli elementi attualmente più tecnici che la massima lega italiana possa vantare – ne è una palese dimostrazione. Ora tale approccio sembrerebbe aver contagiato anche la ricerca del nuovo centravanti giallorosso, individuato nella figura di Artem Dovbyk.

Le cifre del contratto offerto dalla Roma a Dovbyk. Entro il weekend la risposta definitiva

Osservando le prodezze dell’attaccante ucraino con la maglia del Girona è difficile non ricordare quanto compiuto da Edin Dzeko proprio con indosso la maglia giallorossa, per via di una serie di caratteristiche condivise dai due bomber. Difatti anche il classe ’97 attualmente proprietà degli spagnoli gode di una particolare disinvoltura palla al piede, in grado di permettere ai compagni di fraseggiare con qualità con il proprio riferimento offensivo.

Dovbyk non è solo alto, non è soltanto capace di insaccare il pallone in rete – caratteristica già piuttosto utile se si parla di un centravanti -, ma, come gli otto assist siglati nella scorsa stagione ben manifestano, è caratterizzato da una preziosa capacità di dialogare con i propri compagni in fase di impostazione offensiva, proprio come nel caso del cigno di Sarajevo.

È scontato specificare come, prima di paragonare l’intelligenza e la propensione al ricoprire il ruolo di regista offensivo manifestate per anni dal bomber bosniaco, sarà necessario saggiare le qualità di Dovbyk anche in un campionato statico come quello nostrano, ma è altrettanto evidente come i 24 gol siglati in 36 partite nel campionato spagnolo 23/24 parlino da sé.

Per acquisire il cartellino del raffinato bomber ucraino i giallorossi dovranno sborsare circa 35 milioni di euro (più i bonus necessari ad arrivare ai 40 richiesti dal Girona)- per ora i giallorossi hanno offerto 35 bonus inclusi -, ma nelle scorse ore sono emersi anche i numeri che la Roma sta offrendo al calciatore in termini di contratto: si parla di una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro a stagione con bonus. Oltre alle cifre del contratto sarebbe anche trapelata la data ultima in cui giallorossi e spagnoli esauriranno la pazienza, fissata proprio a questo weekend. Entro domenica sera avremo dunque la sentenza definitiva sull’affare Dovbyk, per il quale ricordiamo che l’Atletico Madrid del cholo Simeone – precedentemente designato com il favorito – non è ancora fuori dai giochi.