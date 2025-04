Calciomercato Roma, cash e scambio con la Juve: colpo giallorosso

Calciomercato Roma. Le ultime sette giornate di campionato promettono grandi emozioni. Il mercato sembra però garantirne ancora di più.

-7. Tante sono le giornate che mancano al termine del campionato di Serie A. Se Inter e Napoli si contenderanno il tricolore a ruota vi sono cinque squadre pronte a sfidarsi per raggiungere i posti utili per la qualificazione alla prossima Champions League.

Il cammino europeo dell’Inter, unica superstite italiana rimasta in Champions League, potrebbe portare il prossimo anno da quattro a cinque le formazioni italiane iscritte alla competizione più importante. Al di là che siano due o tre i posti ancora a disposizione certo è che Roma e Juventus saranno lì, fino all’ultima giornata, per cogliere il loro unico obiettivo rimasto. Il recente scontro diretto dell’Olimpico ha lasciato le cose come stanno. Ora però la sfida tra le due ex regine del calcio italiano degli anni ’80 potrebbe avere un altro palcoscenico.

Calciomercato Roma, la Juve è arrivata prima su Nikola Krstovic

Nella fase decisiva della stagione il mercato irrompe sempre con le sue novità. Vere o presunte che siano.

La stagione della Juventus era partita con ben altri presupposti. La ditta Giuntoli–Motta prometteva da subito spettacolo e risultati. Ad aprile ci si è accorti che lo spettacolo lo si è soltanto intravisto mentre i risultati sono i veri assenti ingiustificati. Per trovare un sorriso in casa Juventus occorre pertanto spostarsi in Serie C dove la Next Gen sta mettendo in vetrina uno dei pochi acquisti indovinati degli ultimi anni: Vasilije Adžić. Classe 2006, centrocampista montenegrino di talento sopraffino, è entrato nelle grazie di un cacciatore di promesse calcistiche come Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce.

Occorre che i giallorossi salentini raggiungano prima l’obiettivo salvezza e soltanto allora vi saranno i presupposti per chiedere alla Juventus il prestito del giovane centrocampista. Nell’operazione tra Lecce e Juventus potrebbe anche rientrare Nikola Krstovic, classe 2000, attaccante del Lecce nonché della nazionale montenegrina. La prossima estate il fronte offensivo della Juventus vivrà una vera e propria rivoluzione. Con l’addio di Vlahovic e Milik, con un Kolo Muani sempre più difficile da trattenere, i nuovi attaccanti bianconeri potrebbero essere anche tre. Il nome di Nikola Krstovic è stato accostato anche alla Roma.

Al momento, però, il futuro dell’attaccante del Lecce sembra tingersi sempre più di bianconero soprattutto se Vasilije Adžić troverà sistemazione nello splendido Salento.