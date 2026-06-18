Colpo nerazzurro per la Roma: “Bastano 5 milioni”

Affare low cost per la squadra giallorossa, sempre molto attiva sul calciomercato in entrata e in uscita

In attesa di chiudere il capitolo cessioni e plusvalenze entro il 30 giugno (la situazione è meno drammatica di quanto si pensi), la Roma non perde di vista anche il rafforzamento dell’attuale rosa, seguendo le linee guida dettate da Gian Piero Gasperini, soprattutto per quanto riguarda l’attacco e le fasce.

Come ormai arcinoto, il nome caldo, anzi caldissimo, dell’estate giallorossa resta quello di Mason Greenwood. Dopo aver raggiunto un’intesa con il calciatore, la dirigenza romanista deve ora superare lo scoglio Marsiglia. L’attaccante inglese non è, tuttavia, l’unico argomento all’ordine del giorno a Trigoria.

A caccia di rinforzi anche a tutta fascia, la Roma nelle ultime ore è stata nuovamente accostata ad una vecchia conoscenza: Davide Zappacosta. Intervenuto sulle frequenze di Radio Manà Manà Sport, il giornalista di Repubblica, Niccolò Maurelli, ha svelato le cifre di un eventuale affare con l’Atalanta.

“Il giocatore ha incassato il gradimento di Gasperini, che già lo ha allenato all’Atalanta (13 gol e 223 assist in 155 partite). Parliamo di un ragazzo di 34 anni, è vero, ma il tecnico di Grugliasco vuole un mix composto da giovani e calciatori di maggiore esperienza. Si tratta di una soluzione low cost che fornirebbe un’alternativa in più sulle corsie. Le cifre sarebbero inferiori ai 10 milioni di euro, aggirandosi intorno ai 5. Gasp è in cerca di fisicità sulle fasce e Zappacosta risponderebbe perfettamente alle caratteristiche richieste”.