Thuram dopo Pisilli: i giochi sono chiusi

Il centrocampista della Juve ha già dato una risposta definitiva, Roma coinvolta

Se la parola incedibile è quasi un tabù alla Roma, figuriamoci alla Juventus dove la dirigenza deve fare i conti con la mancata qualificazione alla prossima Champions League e la perdita di introiti importanti da parte dell’UEFA.

Bremer, Cambiaso, David, Di Gregorio, Gatti, Openda, Thuram e non solo: alla Continassa sanno benissimo che non possono permettersi il lusso di chiudere le porte a nessuno sul fronte cessioni, soprattutto se dovessero arrivare offerte croccanti entro il 30 giugno.

Reduce da una stagione deludente, a differenza del connazionale Manu Koné, Khephren Thuram non è stato convocato dalla Francia per i Mondiali e anche all’interno delle gerarchie interne della Juve il suo peso si sta alleggerendo. Prova ne sia, il fatto che Giiovanni Carnevali era pronto a prendere in considerazione le offerte inglesi per il centrocampista.

I piani del nuovo dirigente juventino sono stati mandati a monte dal 25enne. Talk Forest TV conferma, infatti, che l’ex Nizza ha rifiutato il corteggiamento del Nottingham Forest. Interessato da tempo anche a Davide Frattesi, il club inglese è alla disperata ricerca di un rinforzo a centrocampo e avrebbe manifestato un interessamento concreto nei confronti del nostro Niccolò Pisilli dopo il rifiuto di Thuram.

Sia Gasperini che la Roma non sembrano al momento intenzionate a vendere il calciatore, che si trova benissimo nella Capitale, a men che non arrivi un’offerta davvero irrinunciabile, superiore ai 30 milioni di euro. Thuram al posto di Pisilli o viceversa? Al momento lo scenario non sembra d’attualità, come testimonia anche la virata del Forest su Engels del Celtic.