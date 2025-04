Conte è già della Juve: il Napoli ha l’accordo con l’erede

Conte alla Juventus e accordo immediato in casa Napoli per l’erede, è tutto fatto: arriva l’annuncio.

​La Serie A si avvia verso una conclusione avvincente, caratterizzata da una serrata competizione sia per la conquista dello Scudetto sia per l’accesso alle competizioni europee.​ L’Inter, attuale capolista con 68 punti, mantiene un vantaggio di tre lunghezze sul Napoli, secondo in classifica.

La squadra nerazzurra, guidata da Simone Inzaghi, è impegnata su tre fronti: oltre alla leadership in campionato, ha ottenuto una vittoria significativa per 2-1 contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League e si prepara alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, dopo l’1-1 dell’andata. ​

Il Napoli, dopo aver dominato la prima parte della stagione, ha subito un calo di forma, iniziato proprio a Roma col pareggio agguantato da Angelino in extremis, vincendo solo due delle ultime nove partite. La prossima sfida contro l’Empoli rappresenta un’opportunità cruciale per rilanciare le proprie ambizioni. ​La competizione per i posti nelle coppe europee è altrettanto intensa: l‘Atalanta, terza con 58 punti, è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali per 0-1 contro la Lazio, mettendo a rischio la propria posizione.

Juventus e Bologna seguono rispettivamente a 56 e 57 punti, mentre Roma e Fiorentina inseguono con 53 e 52 punti. Il Milan, nono con 48 punti, mantiene ancora speranze di qualificazione europea. ​

Conte alla Juventus e Allegri già pronto per il Napoli

La Roma, sotto la guida di Claudio Ranieri, ha mostrato segnali positivi, mantenendo un’imbattibilità in campionato dal dicembre scorso. Tuttavia, il tecnico ha recentemente dichiarato che resterà nel club solo se avrà un ruolo significativo nelle decisioni. Ranieri ha inoltre presentato alla dirigenza una lista di tre o quattro candidati per la sua successione sulla panchina giallorossa. ​

In questo contesto di forti tensioni tecniche e dirigenziali, il tema degli allenatori si impone con prepotenza nel dibattito calcistico nazionale. La stagione in corso, pur non essendosi ancora conclusa, sembra già delineare una vera e propria rivoluzione sulle panchine delle big italiane. Non soltanto a Roma e Napoli si profilano scelte determinanti: anche altre realtà di vertice, come Milan e Juventus, stanno valutando profondi cambiamenti a livello tecnico.

Nello specifico, il giornalista Marcello Chirico ha dichiarato con nettezza quello che parrebbe uno scenario già ben delineato: “Allegri a Castel Volturno e Conte alla Continassa. L’anno prossimo vedrà un nuovo allenatore al Napoli mentre Conte tornerà alla Juventus a fare disastri. Il cambio di panchina è già assegnato”.

Le prossime settimane, insomma, saranno decisive per delineare il futuro delle principali squadre italiane, sia sul campo che nelle rispettive guide tecniche. Sul tema, in piena evoluzione, vanno comunque ricordate le dichiarazioni recenti del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, che ha sottolineato come Conte abbia un contratto di due anni con il club partenopeo e che l’intenzione sia quella di proseguire insieme. ​