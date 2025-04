Un ex Lazio alla Roma: accordo totale e cifre UFFICIALI

Un ex Lazio alla Roma. Il mercato è da considerare ormai come un’arma di distrazione di massa, capace di cancellare tutte le priorità possibili.

Hai voglia a parlare di sogno qualificazione Champions League e per giunta ad una manciata di giorni dalla stracittadina capitolina. Né l’Europa che conta, quella che fa bene ai conti delle società né, tantomeno, la Lazio di Marco Baroni distolgono lo sguardo dalla madre di tutte le questioni che caratterizzeranno il futuro immediato della Roma.

Claudio Ranieri, da buon romano, appare come una sorta di novello Marchese del Grillo, che si diletta a ‘scherzare’ con la stampa quando si tocca l’inevitabile tasto del nome di colui che lo andrà a sostituire. Il 30 giugno si avvicina sempre di più per Claudio Ranieri e dal successivo primo luglio vi sarà un nuovo allenatore per la compagine giallorossa. Soltanto qualche settimana fa il tecnico romano ha tirato fuori dal suo cilindro il nome che tutti attendevano.

Un ex Lazio alla Roma. E’ Maurizio Sarri il prescelto

Gian Piero Gasperini, eccolo il tanto atteso nome. Peccato, però, che almeno secondo quanto asserito da Claudio Ranieri, non sarà il tecnico piemontese, ora all’Atalanta, colui che lo andrà a sostituire sulla panchina della Roma. Ed allora chi dopo di lui?

I nomi che circolano sono diversi e, ad ognuno di essi, si associa una percentuale di probabilità. me se si cercano numeri che abbiano un peso specifico importante occorre rivolgersi a chi sa giocare con i numeri. Come, ad esempio, Snai.it, che ha quotato i prospetti più probabili per la panchina della Roma. Il podio vede al terzo posto Massimiliano Allegri. L’ex tecnico di Milan e Juventus è quotato a 4. Il primo posto vede un intrigante ex aequo con Maurizio Sarri, ex Lazio e Juventus, e Stefano Pioli, ex Milan, dati entrambi a 3.5. Questo dicono i numeri, spietati e senza cuore. Le vicende in terra di Spagna, invece, conducono là dove portano i cuori dei tifosi giallorossi. La crisi del Real Madrid potrebbe avvicinare, oggi più che mai, Carlo Ancelotti alla capitale. Ma i numeri non mentono.

Nemmeno i cuori.