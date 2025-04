Nuovo allenatore Roma, doppia offerta Ranieri: la risposta è già arrivata

Nuovo allenatore Roma: il casting è ancora aperto e c’è chi dice no ai giallorossi. Ecco chi avrebbe declinato l’invito di Ranieri e dei Friedkin

L’ultimo nome accostato alla Roma è stato quello di Vieira. Ci sarebbe anche l’attuale allenatore del Genoa nella lista che Claudio Ranieri ha presentato ai Friedkin. Da quei profili, quasi sicuramente, uscirà il nuovo tecnico della Roma. Anche se, arrivare a dama, non sembra per nulla facile, almeno stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Sì, perché qualcun – a differenza di quanto affermato da Ranieri dopo che Gasperini si è esposto – qualcuno ha detto no alla Roma. Qualcuno che allena in A e che per il momento non sembra essere intenzionato a lasciare il suo club. Anche il prossimo anno dovrebbe, insomma, rimanere lì, insieme ai suoi calciatori, cercando chissà, anche di alzare l’asticella.

Nuovo allenatore Roma: il doppio no di Fabregas ed Emery

Chi avrebbe detto no alla Roma è Cesc Fabregas del Como. Non solo perché vuole rimanere in riva al lago ma anche perché è azionista di quel club che il prossimo anno vuole portare in Europa. Un altro no, sempre secondo il giornale citato prima, sarebbe arrivato da Emery, tecnico dell’Aston Villa, il solo in grado di vincere 4 Europa League. Quindi non tutti sono felice di allenare la Roma.

Il quadro del giornale continua sottolineando come non ci sarebbero stati contatti né con Mancini, né con Sarri e nemmeno con Allegri, mentre Terzic, ex Borussia, cercato anche dopo l’esonero di Juric, sarebbe disponibile ad un’avventura nella Capitale. Confermati i contatti con Gasperini, in poche parole, l’annuncio starebbe slittando e potrebbe slittare ancora anche per una certa difficoltà nel riuscire a trovare l’uomo giusto e anche perché qualcuno ha rifiutato la panchina della Roma. Ma ormai siamo sicuri che manchi davvero poco. Lo ha confermato lo stesso Ranieri ieri: “Siamo vicini” ha detto. E bisogna credergli.