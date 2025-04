Nuovo allenatore in Serie A: la Roma paga la clausola

Nuovo allenatore in Serie A, la Roma sarebbe pronta anche a pagare la clausola per liberarlo. Ecco il nome nuovo. Ranieri ha trovato l’erede

Oggi le parole di Claudio Ranieri, che ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero (qui tutto quello che ha detto) hanno fatto capire che la Roma è vicina alla scelta del nuovo allenatore. Finito nel dimenticatoio, forse, Gasperini, i nomi che circolano in questi giorni sono quelli di Stefano Pioli e Maurizio Sarri. Uno è all’Al-Nassr, ma si può liberare alla fine di questa stagione, l’altro invece è libero. Chissà, vedremo.

Di certo i nomi consegnati ai Friedkin sono in numero maggiore. Lo ha detto Ranieri, che si parla di 3-4 profili vagliati dalla società. E secondo le informazioni che sono state riportate da Sky Sport proprio in questi momenti, c’è anche il profilo di un altro allenatore, che è in questo momento in Serie A.

Nuovo allenatore Roma: c’è anche Vieira in lista

Parliamo di Vieira, che ha salvato praticamente il Genoa dopo aver preso il posto di Alberto Gilardino. Il francese, che ha allenato anche in Premier League, sarebbe uno dei profili scelti da parte di Ranieri e messo al vaglio finale dei Friedkin che decideranno il da farsi per il futuro. Ha una clausola rescissoria, Vieira, parliamo di 500mila euro che la Roma dovrebbe pagare per liberarlo. Ma crediamo che non sia proprio questo il problema.

Una notizia, questa di Vieira come possibile allenatore della Roma, che un paio di settimane fa era stata data da calciomercato.it. Arrivano, insomma, delle conferme su questa possibile opzione. E la clausola – che come detto esiste anche nel contratto di Pioli – potrebbe agevolare l’addio al Genoa. Una pista da seguire con molto interesse, una pista da tenere d’occhio. E forse a questo si riferiva Ranieri quando diceva che, forse all’inizio, non verrebbe capito. I primi commenti sui social non sono di certo così tranquilli. Vedremo.