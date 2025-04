La Juve lo manda alla Roma: salta lo scambio con l’Inter

Calciomercato Roma, i giallorossi insieme a Juventus e Inter sono sul giocatore. Ghisolfi in ogni caso si potrebbe giocare il jolly

Sembrava destinato all’addio nello scorso mese di gennaio. Poi le cose si sono un po’ sistemate e tutto è cambiato. Certo, da qui alla fine della stagione tutto può succedere e quello che filtra, in questo momento, non è che lasci grandi possibilità per il futuro.

Il giocatore in questione, lo sappiamo, è stato accostato alla Roma con molta insistenza nel corso del mese di gennaio. Ma non solo: su di lui ci sono stati abboccamenti della Juventus e pure dell’Inter. Insomma, tutti lo volevano e nessuno se lo è preso, anche per via di quello che è stato il blocco di Antonio Conte. Senza Kvara, perdere un altro giocatore sarebbe stato davvero deleterio. Ma da qui alla fine dell’anno le cose possono ovviamente cambiare e i primi movimenti intorno a Raspadori ci sono già. Andiamo a vedere, insomma, chi si sta muovendo.

Calciomercato Roma, la situazione Raspadori

Secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.com, sono due le piste che potrebbero portare al momento ad un addio di Raspadori. In primis l’Inter e poi la Juventus. I nerazzurri perderanno sia Correa che Arnautovic, entrambi in scadenza di contratto e quindi con un addio vicino e sicuro. Dentro la Juventus, invece, c’è Giuntoli che l’ha portato a Napoli e che ne è un grande estimatore.

E la Roma? La Roma non lo perde di vista in nessun modo e siccome De Laurentiis lo valuta 25 milioni di euro, e Raspadori ha un contratto lungo fino al 30 giugno del 2028, i giallorossi si potrebbero anche giocare il jolly che porta il nome di Pellegrini. Questa è una nostra supposizione, ovviamente, relativa anche alle voci di un interesse azzurro nei confronti del capitano della Roma.